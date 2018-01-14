هيئة المحامين: نعمل كل ما من شأنه تحسين بيئة العمل بمكاتب المحاماة

عادل الحربي(صدى):

أكدت هيئة المحامين، السبت، حرصها على تلقي ما يرد إليها من شكاوي، وإجراء التحقيق اللازم، واتخاذ الإجراء النظامي بالتنسيق مع وزارة العدل، وسعيها إلى تحسين بيئة العمل بمكاتب المحاماة.

وأوضحت الهيئة عدم تسجيل أي شكوى رسمية بواقعة تحرش ضد أي مكتب محاماة ضمن ما ورد إليها من شكاوي.

وجاء ذلك ردًا من الهيئة على الخبر الذي أورده برنامج ” يا هلا ” بقناة ” روتانا خليجية ” من أن ‏جهات مسؤولة ورفيعة المستوى من وزارة العدل طلبت أمس اللقاء بمسؤولي هيئة المحامين، من أجل ما نوقش أمس في فقرة معاناة المتدربين بمكاتب المحاماة.

‏‫وقالت الهيئة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” : “‏ تعمل الهيئة على كل ما من شأنه تحسين بيئة العمل في مكاتب المحاماة ” ، مشيرة إلى عدم تسجيل أي شكوى رسمية بواقعة تحرش ضد أي مكتب محاماة ضمن ما ورد إليها من شكاوى خلال العام المالي 2017 حتى تاريخه.

وأضافت: ‏تحال الدعاوى المتعلقة بتأديب المحامين إلى لجنة مختصة، تفحص ما يرد إليها من شكاوى، وتتخذ الإجراء اللازم نظامًا بعد ثبوت المخالفة، واستكمال الإجراءات الموضحة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.