دراسة: التعليم في الاماكن الطبيعية أفضل لتركيز الأطفال

متابعات(صدى):

نصحت نتائج دراسة نفسية جديدة باصطحاب الأطفال إلى الهواء الطلق والأماكن الطبيعية المفتوحة في بعض الحصص الدراسية لأن ذلك يساعدهم على زيادة التركيز والتحصيل العلمي. وتمتد فوائد التعلّم في الأماكن الطبيعية المفتوحة إلى تحسين الذاكرة، وزيادة الحافز والمشاعر الإيجابية تجاه المادة التعليمية.

اختبر فريق البحث من جامعة إلينوي فرضيتهم في تجربة شارك فيها أطفال أعمارهم بين 9 و11 سنة، واستمرت الدروس التعليمية التي تلقاها الطلاب لـ 10 أسابيع في الهواء الطلق.

ووجدت نتائج الدراسة تحسناً كبيراً في مستوى التركيز، وخاصة لدى الطلاب الذين يعانون من نقص الانتباه.

ورصدت النتائج زيادة القدرة على التحصيل العلمي في الأماكن الطبيعية المفتوحة خاصة إذا كانت مغطاة بالحشائش الخضراء.