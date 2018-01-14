اختيار مدير جامعة الطائف عضوًا لمراقبة جودة التعليم في منظمة اليونسكو

عبد العزيز القثامي(صدى):

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” يونسكو ” مدير جامعة الطائف ومدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ممثلاً للمملكة ومجموعة الدول العربية في عضوية المجلس الاستشاري العالمي لمراقبة جودة التعليم في باريس، الذي تشرف عليه المنظمة، وذلك للعامين 2018 و2019.

ويشغل الممثل الجديد لمجموعة الدول العربية في عضوية المجلس الاستشاري العالمي منصب المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ومقره الرياض منذ نحو ثلاثة أعوام، حيث قام على تأسيسه، وأشرف على تطويره، ليعمل على نشر ثقافة الجودة والتميز، وتعزيزها في المؤسسات التعليمية العربية، من خلال تطوير السياسات الداعمة لهذه التوجهات، والمبنية على دراسة أفضل الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال، ودعم ذلك بالبرامج التدريبية اللازمة.

وقال الدكتور زمان، في تصريح صحافي : ترشيحه لعضوية المجلس الاستشاري العالمي، تأكيد على الدور الرائد للمملكة العربية السعودية وإسهاماتها في مجالات التربية والتعليم، بوصفها عضو قيادي فاعل بمنظمة اليونسكو.

ونوه إلى أهمية ترشيح المملكة كممثل عن الدول العربية، وما يعكسه هذا الترشيح من تقدير دولي لما يشهده التعليم من تطور في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بالضافة إلى تقدير الجهود الكبيرة لوزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم في المملكة، تفعيلاً لأهداف رؤية المملكة (2030) الطموحة في هذا المجال.

وذكر أنه من خلال موقعه في المجلس الاستشاري العالمي لمراقبة جودة التعليم العالمية سيشارك في الاجتماعات السنوية للمجلس الهادفة إلى الإشراف على إعداد التقرير العالمي لمراقبة التعليم، والذي يعمل على رصد هدف التنمية المستدامة الرابع الخاص بالتعليم وكل ما يخص التعليم في سائر أهداف التنمية المستدامة، وتقديم تقارير في هذا الصدد.

ولفت الدكتور زمان إلى أن التقرير العالمي يتضمن تقديم معلومات عن تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والدولية الرامية إلى المساعدة في مساءلة جميع الشركاء عن الوفاء بتعهداتهم، في إطار التدابير العامة لمتابعة واستعراض المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويملك الدكتور زمان، الذي يحمل درجة الدكتوراه في فلسفة التربية، سجلاً حافلاً في مجالات التربية والتعليم.