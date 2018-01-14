القادسية يوافق على انتقال العبيد إلي ” النصر “

ماجد محمد(صدى):

وافقت إدارة نادي القادسية، اليوم السبت، علي بيع ما تبقي من عقد اللاعب عبد الرحمن العبيد ” 25 عامًا ” إلي نادي النصر؛ حيث مثل القادسية رئيس النادي الهاجري ومثل النصر رئيسه سلمان المالك، وكان العبيد قد جدد عقده مع القادسية في صيف 2016م لمدة 4 مواسم.

من جانبه تمني رئيس القادسية معدي الهاجري، التوفيق للعبيد في مستقبلة مع ناديه الجديد النصر، وأضاف ” لدينا البديل الجاهز والذي سيكون في مستوي الطموح ” .

يذكر أن عبدالرحمن العبيد، من أبرز نجون القادسية والمنتخب السعودي؛ حيث لعب 84 مباراة مع الفريق القدساوي في الدوري السعودي للمحترفين، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 11 هدف.