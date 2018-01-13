اختفاء 4 شقيقات في ظروف غامضة بالدمام

خالد الضبيبي(صدى):

تكثف الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، للعثور على 4 شقيقات، بعد اختفائهن عن منزل ذويهن في ظروف غامضة نهاية الشهر الماضي.

وقال والد الفتيات، الشقيقات الأربعة التي تتراوح اعمارهن من 16 إلي 28 عامًا، اختفين من المنزل فجر يوم 30 من شهر ربيع الأول الماضي، وبعد الفشل في العثور عليهن تم إبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها بدأت في إجراءات البحث عليهن بجهود مضنية.

وحول حالتهن الصحية، أكد على سلامة صحتهن عدا الكبيرة تعاني فقط النسيان بشكل بسيط جدًّا في بعض الأوقات.