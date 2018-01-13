مشعل العنزي يفيق من الغيبوبة بعد إنقاذه عائلة من الحريق بحائل

علي العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة توضح تحسن حالة مشعل العنزي رجل الدفاع المدني الذي ظل في غيبوبة لمدة أسبوعين، عقب إنقاذه عائلة من حريق في حائل.

وأظهرت الصورة العنزي، وهو بالمستشفى عقب الإفاقة، وهو يلوح بيده، مطمئنًا بتحسن حالته، بعد علاج استمر أسبوعين بمستشفى قوى الأمن بالرياض، والتي نقل إليها بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وكان العنزي في مهمة إطفاء الحريق، وتم إخلاء جميع العائلات، فيما أعطى مشعل أسطوانة الأكسجين الخاصة به لأحد الأطفال لإنقاذ حياته، ثم فقد هو الوعي بسبب الاختناق من شدة الدخان.