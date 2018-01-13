مقتل 40 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني بميدي

فهمي محمد(صدى):

قُتل أكثر من 40 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية في هجوم لقوات الجيش اليمني، في مديرية ميدي الساحلية التابعة لمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأكد مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية اليمنية الخامسة، أن من بين القتلى ثلاثة من القيادات الميدانية للميليشيا، مشيرًا إلي أسر قيادي آخر في المعارك التي ساندها طيران التحالف العربي.

كما لقي قيادي في الميليشيا مصرعه مع خمسة من مساعديه في مواجهات مع قوات الجيش في منطقة البقع بمحافظة صعدة.