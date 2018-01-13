بالصور.. ضبط 5 مخالفين يديرون معملًا لإعداد الحلوى الفاسدة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، في الإطاحة بمعمل للحلويات الفاسدة، وذلك خلال مشاركتها بالحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ممثلة بمركز شرطة العريجاء.

وكانت الجهات الأمنية، تلقت بلاغًا بانبعاث روائح كريهة في الحي، لتكلف قوة بالكشف عن مصدرها، وتبيّن أنه مستودع مليء بالقاذورات تمّ تجهيزه كمعمل متكامل لإعداد الأطعمة والحلوى الفاسدة دون رخصة رسمية أو مراعاة لأي من الاشتراطات الصحية والبيئية.

ووفقًا للمعلومات الأمنية فإنّ المعمل يديره خمسة مخالفين، تمّ القبض عليهم جميعًا وضبط بداخله على مواد تالفة وخلاطات ومعدات رديئة وآلة لكبس المنتجات المغشوشة وملصقات مزيفة.