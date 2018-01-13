بالأسماء.. الخدمة المدنية تعلن المرشحين للوظائف التعليمية
أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عن أسماء 1464 متقدمًا على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية ” رجال ” ، ودعتهم لمطابقة بياناتهم لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة اعتبارًا من غدٍ الأحد.
وقالت الوزارة : على المرشحين مطابقة البيانات حتى الساعة 3 عصرًا يوم الثلاثاء القادم، وأن يصطحبوا معهم الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، ومعادلة للحاصلين على المؤهلات من الخارج، وإرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية لغير التربويين، ووثيقة دبلوم التربية الخاصة للحاصلين عليهما .
للاطلاع علي أسماء المرشحين أضغط هنا .
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