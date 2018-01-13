بالأسماء.. الخدمة المدنية تعلن المرشحين للوظائف التعليمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عن أسماء 1464 متقدمًا على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية ” رجال ” ، ودعتهم لمطابقة بياناتهم لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة اعتبارًا من غدٍ الأحد.

وقالت الوزارة : على المرشحين مطابقة البيانات حتى الساعة 3 عصرًا يوم الثلاثاء القادم، وأن يصطحبوا معهم الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، ومعادلة للحاصلين على المؤهلات من الخارج، وإرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية‏ لغير التربويين، ووثيقة دبلوم التربية الخاصة للحاصلين عليهما .

للاطلاع علي أسماء المرشحين أضغط هنا .