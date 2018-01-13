بالصور.. النصر يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء النهضة

نواف السالم(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم السبت، تدريباته على ملعب أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية.

بدأ المران باجتماع فني للمدرب جوستافو مع اللاعبين بيّن من خلاله ملاحظاته الفنية على المباراة الماضية وبرنامج الفريق للأيام القادمة؛ استعداداً للقاء النهضة في دور الستة عشر لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي تقام مساء السبت القادم.

وركز المدرب في التدريب على الجوانب اللياقية حيث بدأ بالجري حول الملعب تلا ذلك تمارين إطالة وتدريبات لياقية وتقوية بإستخدام الحواجز والأحمال وتدريبات خفيفة بالكرة تعتمد على التمريرات البينية القصيرة من لمسة واحدة واختتم التدريب بالجري على مساحات الملعب.