بالصور.. الهلال يتعادل مع الاتحاد إيجابياً

الرياض - تصوير محمد السعران(صدى):

تعادل فريق الاتحاد مع الهلال بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز مختار فلاته لاعب الهلال الهدف الأول في شباك الاتحاد بالدقيقة 57 من المباراة، كما لأحرز هدف التعادل لفريق الاتحاد فهد الانصاري في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وكان الهلال قد دخل المباراة متربعاً على قمة الدوري برصيد 35 نقطة، من 10 انتصارات، و5 تعادلات وخسارة وحيدة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس حتى الآن برصيد 23 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، و5 تعادلات، وخسار مثلها.