طالبة تخترع خوذة ذكية للدرجات الهوائية

نورة الشهري(صدى):

اخترعت الطالبة ريم العطاس، خوذة ذكية للدراجات الهوائية مدعمة بفتحات تهوية وبعض وسائل السلامة التي تحمي قائد الدراجة.

وتستخدم الخوذة للدراجات النارية لكن الغالب هي صُممت للدراجات الهوائية لأن سائق الدراجات النارية يسير بسرعة عالية وتكون قوة الهواء عالية فلا يحتاج لتهوية رأسه.

وفازت العطاس التي تحضر للدكتوراه في جامعة بريدج بورت الأمريكية ضمن أكثر من ٢٠٠ متقدم من الشركات، وكرمها مجلس الشيوخ الأمريكي وفازت بجائزة تكنولوجيا الإبتكار على مستوى الولاية وترشحت للجولة التالية.

وقالت عطاس: الابتكار عبارة خوذة ذكية مزودة بنظام آلي وذكي بحيث يمكنها تنبيه الراكب بأي شيء أمامه سواء إنسان أو قائد سيارة حتى لا يصطدم به وربما يتعرض سائق الدراجة لإصابات لا قدر الله.