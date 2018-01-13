بالفيديو.. وجود مشجعات الهلال والاتحاد يشعل المدرجات
أشعل حضور مشجعات فريقي الهلال والاتحاد في استاد الملك فهد الدولي بالرياض؛ مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، مدرجات الملعب الذي شهد هتافات بحماس غير مسبوق.
وأظهر مقطع الفيديو، المشجعات في مدرجي الهلال والاتحاد، وعلي مقربه ظهر الرجال يهتفون بحماسة لفريقهم مع كل هجمة أو تهديد مباشر خلال المباراة التي تجمع اثنين من أقوى فري الدوري السعودي.
العالميه صعبه قويه بصوت نسائي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 😂😭 #الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/0ZdI0oBYkE
— سـعـد ⓬ (@sa3d__nfc) January 13, 2018
اترك تعليقاً