خلافات وانشقاقات في صفوف قيادة الميليشيات شمالي الضالع

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصاد أمنية يمنية، مساء اليوم السبت، عن وجود خلافات وانشقاقات داخل ميليشيات الحوثي شمالي محافظة الضالع تؤدي إلى إعدام أحد القادة الميدانيين.

وأكدت مصادر صحفية، ارتفاع حدة الصراعات في صفوف ميليشيات الحوثي بشكل غير مسبوق، خصوصا بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والهزائم المتتالية التي تتكبدها الميليشيات الموالية لإيران على مختلف جبهات القتال.

وعصفت الصراعات البينية بشكل كبير بالجماعة الحوثية، وهي صراعات طفت إلى السطح للمرة الأولى بانشقاق محمد سالم عزان أول أمين عام لتنظيم ” الشباب المؤمن ” وإهدار دمه بفتوى من بدرالدين الحوثي.