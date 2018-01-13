” العمل ” تعلن ضبط 7 آلاف مخالفة للعمل والتوطين خلال الـ 3 أشهر

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أن قيمة مخالفات أنظمة العمل والتوطين في كافة مناطق المملكة التي تم ضبطها خلال الـ 3 أشهر الماضية بلغت 138.255 مليون ريال.

وأوضحت أن الحملات التفتيشية المشتركة التي قامت للتحقق من تطبيق أنظمة سوق العمل خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري في كافة مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط 7827 مخالفة.

وأضافت الوزارة، أن الفرق التفتيشية قامت إزاء ذلك بتنفيذ 70.992 زيارة تفتيشية ميدانية على منشآت القطاع الخاص؛ للتحقق من تطبيق أنظمة سوق العمل ومتابعة قرارات التوطين.