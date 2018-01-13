أمسيات بطولة الشرقية للفروسية تتفوق على موجة البرد بحرارة الجمهور

سعيد العجل(صدى):

وسط حشد جماهيري كبير من الحضور، شهد مسرح الفعاليات ضمن بطولة الشرقية للفروسية ” عز وهيبة ” أمسية إنشادية وشعرية متميزة لكل من الشاعر محمد بن جخير والمنشد راجح الحارثي , والمنشد عبدالسلام الشهراني استمرت نحو ساعة ونصف تم خلالها إلقاء عدد من القصائد والشيلات التي تفاعل معها الحضور بحماس وترديد الأناشيد والشيلات بصوت عالي أشعلت المسرح بالتشجيع والإنشاد مع النجوم المنشدين وسط تنظيم مميز من قبل اللجنة المنظمة

وبدأت الامسية بقصائد عدة القاها الشاعر البحريني محمد بن جخير الذي أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة المنظمة في انجاح هذا المهرجان واتاحة الفرصة له بالالتقاء مع جمهوره في المنطقة الشرقية.

فيما قدم المنشد راجح الحارثي وصلات انشادية وقصائد ألهبت حماس الجمهور وأوصلت التفاعل إلى أعلى مستوياته , مؤكدا أن بطولة الشرقية للفروسية أسهمت في إيجاد سياحة اجتماعية واعدة بما حققته من نجاحات.

وأبدى المنشد عبدالسلام الشهراني خلال تقديم وصلته الأنشادية سعادته بتفاعل الحضور الكثيف في الموقع مؤكدا حاجة المجتمع بمختلف فئاته لمثل هذه الفعاليات التي حرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على إيجادها.

من جهته قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن إشراك الفعاليات الإنشادية والشعرية في المهرجان ضمن فعاليات البطولة يأتي استكمالاً للمشاركات الناجحة واستطلاع رغبات وميول مختلف فئات المجتمع ، وبما يخدم رؤية واستراتيجية اللجنة المنظمة في تعزيز قيم الولاء والانتماء ومشاعر الفخر عبر ممارسة التراث الأصيل وضمان استدامته، والعمل على ترسيخ قيم الموروث الشعبي في الوفاء والولاء للقيادة والوطن كمثل أصيل يحتذى به من خلال مشاركة الشعراء في إلقاء العديد من القصائد الوطنية الحماسية , إضافة إلى الأناشيد الوطنية.