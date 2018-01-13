استشاري: المملكة تسجل 5000 الاف حاله مصابه بالتصلب اللويحي

سعيد العجل(صدى):

كشف أستاذ واستشاري طب الأعصاب الدكتور محمد بن علي الجمعة عن ازدياد الحالات المكتشفة بمرض التصلب العصبي المتعدد في المملكة، لافتا أن عدد الحالات المسجلة بالمملكة والتي تتابع على العيادات التخصصية أكثر من (5000) حالة مرضية متوقعاً أن يصل العدد الإجمالي الحقيقي للإصابة بالمرض أكثر من (8000) حالة في المملكة.

وأشار الدكتور الجمعة إلى أن مرض التصلب العصبي المتعدّد (أو ما يسمى أيضاً بالتصلب اللويحي) يعتبر مرضاً مناعياً مزمناً يؤثّر على الجهاز العصبي المركزي (الدماغ، الحبل الشوكي، و الأعصاب البصرية)، و لأسباب غير معروفة (لا تزال تحت البحث) تقوم خلايا الجهاز المناعي للفرد بمهاجمة نظامه العصبي (الخلايا العصبية و غشاء المايلين) في الدماغ و الحبل الشوكي.

وعزا الدكتور الجمعة في محاضرة طبية بفندق انتركونتيننتال بالرياض ارتفاع عدد الحالات المرضية إلى تغير البيئة المحيطة وأساليب الحياة مثل قلة النشاط البدني، والأكل الغير صحي، والتقارب الذي يشهده المجتمع السعودي مع المجتمعات الخارجية والاختلاط معها من خلال الأسفار المتعددة، لافتاً أنه كلما كان المحيط فيه أشياء تقلل النشاط المناعي كلما ارتفعت نسبة احتمالية الإصابة بالمرض.

وأكد أن مرض التصلب العصبي المتعدّد يعتبر المسبب الثاني للعجز لفئة الشباب (18 – 36 سنة) بعد الحوادث المرورية، مبيناً ان المرض يصيب كافة الفئات العمرية بين الرجال والنساء ويزداد لدى فئة الشباب خصوصاً ، ويصيب النساء أكثر من الرجال وذلك بنسبة 2 إلى 1 في مجتمعنا، و 3 نساء إلى كل رجل مصاب عالمياً.

وبيّن أنه مع مرور الوقت قد تتبدل الأعراض و تتغير قوتها و مدتها لدى نسبة معينة من الأشخاص وقد تتراكم أعراض المرض مع الوقت وخصوصاً بعد 15 – 20 سنة من الإصابة مخلفة بعض أنواع العجز.

ولفت الدكتور الجمعة أن أعراض التصلب العصبي المتعدد تحدث نتيجة إلتهاب أو تلف غشاء المايلين الذي يغلف الخلية العصبية في الجهاز العصبي مما يؤدي إلى بطئ إنتقال الإشارات العصبية بين الجهاز العصبي المركزي و باقي أجزاء الجسم مبيناً أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر كما و قد تختلف الأعراض و حدتها مع الوقت في الشخص ذاته على حسب حجم و مكان الإصابة، كذلك تختلف مدة الأعراض بإختلاف مدة الإلتهاب، فأحياناً تظهر و تختفي لأيام أو أسابيع، كما أن أعراض الإصابات قد تحدث ثم تزول كلياً أو جزئياً تبعاً لشدة الالتهاب في المادة البيضاء، مشيراً أن الأعراض الأكثر شيوعاً هي خدر وتنمل، مشاكل في الرؤية، ضعف في العضلات، صعوبة في المشي، دوخة، اكتئاب، ألم، ضعف المثانة ، إعياء وتعب، وتشنج العضلات، إضافة إلى ضعف عام.

وحول أنواع مرض التصلب العصبي المتعدد يقول الدكتور الجمعة أنه يوجد هنالك ثلاثة أنواع رئيسية للمرض ولكن البعض يقسمها إلى خمســة أنــواع أساســية لمــرض التصلــب العصبــي المتعــدد حيث يمكــن للأطبــاء والباحثيــن تركيـز علاجاتهـم وبحوثهـم حولها لتحقيـق نتائـج أفضـل للمريض.

أول أنواع التصلب المتعدد هو (متكرر الهدوء والانتكاس)، وهو الأكثــر الأنواع شــيوعاً بين مــرضى التصلــب العصبـي المتعـدد، وهـو يمثـل مـا يقـرب مـن 80 إلــى 85 % مــن التشــخيص الأولــي لمــرض التصلــب العصبــي المتعــدد مبيناً أن التصلب المتعدد متكــرر الهدوء والانتـكاس ينطـوي علـى نوبـات واضحـة مـن النشـاط الالتهابـي والهجمـات مؤدية إلى عدد مـن الأعـراض العصبيــة الجديــدة أو المتكــررة. مؤكداً أن الشــخص المصاب، بالتصلــب المتعدد متكــرر الهدوء والانتــكاس عــادة مــا يشفى شفاءاً كاملاً أو جزئياً حيث أن المــرض لا يتطــور بيــن الانتكاســات.

ووصف الدكتور محمد بن علي الجمعة أن التصلب المتعدد الثانوي المترقي بأنــه يعتبر المرحلــة التاليــة مــن المــرض لبعض للأشــخاص المصابيــن بمــرض التصلب المتعــدد الانتكاسي، فيما يقدر أنه حوالــي 50 % مــن الأشــخاص المصابيــن بمــرض التصلب المتعــدد الإنتكاسي يصابـون بمـرض التصلب المتعـدد الثانــوي المترقــي في غضون عشر سنوات أو أكثر من التشخيص، ونحــو 90 %يصابون بــه بعــد 25 عامــا. هذه الاستنتاجات كانت قبل ظهور الأدوية الحديثة والتي بدون أدنى شك غيرت هذه النسبة وقللتها بشكل ملحوظ.