الشورى: لدينا 100 ألف مشترك مسجلين في التأمينات براتب أقل من 3 آلاف

عادل الحربي(صدى):

قال عضو الشورى الدكتور محمد آل ناجي، اليوم السبت، إن صندوق التأمينات الاجتماعية يعاني عجز اكتواري بسبب عدم تسجيل الموظفين برواتبهم الحقيقية أو بدون حد أدنى.

وأضاف عضو الشورى، خلال مداخلته في حلقة برنامج ” ياهلا ” اليوم السبت: لدينا 100 ألف مشترك مسجلين في الصندوق براتب أقل من 3 آلاف ريال.