الشورى: لدينا 100 ألف مشترك مسجلين في التأمينات براتب أقل من 3 آلاف
قال عضو الشورى الدكتور محمد آل ناجي، اليوم السبت، إن صندوق التأمينات الاجتماعية يعاني عجز اكتواري بسبب عدم تسجيل الموظفين برواتبهم الحقيقية أو بدون حد أدنى.
وأضاف عضو الشورى، خلال مداخلته في حلقة برنامج ” ياهلا ” اليوم السبت: لدينا 100 ألف مشترك مسجلين في الصندوق براتب أقل من 3 آلاف ريال.
رعد ***[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 49 دقيقة
نعم وساكتين وننتظر الفرج وشكوانا الى الله
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 17 دقيقة
ماذا ستفعلون مجلس الشورى الموقر 100000 مواطن مرتباتهم هزيله في اغنى بلد في العالم بهذه المواصفات والمرتبات يجب ان يعلن عضو مجلس الشورى الموقر بأن هؤلاء المواطنون يعيشون تحت خط الفقر المدقع كذا تسمي الأمور بمسمياتها التي لاتقبل الجدليه والجدال اللهم اغنهم واسترهم وعافهم واعف عنا وعنهم الظروف قاهره ولكن الصبر وعفةالنفس جميله جدآ
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6104 ] نشر منذ 7 دقائق
الله المستعان وصبرآ جميل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23136 ] نشر منذ 4 دقائق
يالله العافيه توكم تدرون