أمانة الرياض تنظم مهرجان ” شتاء الرياض ” في منتزه الملك سلمان بـ ” بنبان “

سعيد العجل(صدى):

تنظم أمانة منطقة الرياض مهرجان شتاء الرياض في منتزه الملك سلمان في ” بنبان ” يوم الثلاثاء القادم ولمدة أربعة أيام.

وأوضح المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض المشرف العام على الفعاليات أن المهرجان يأتي ضمن برنامج أمانة منطقة الرياض السنوي للفعاليات التي تقام في العاصمة الرياض، والتي تحظى بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه ومتابعة من معالي أمين منطقة الرياض ، والدور الذي تقوم فيه الأمانة نحو تعزيز دورها التنموي والاجتماعي في إيجاد فعاليات موجهة للشباب ولكافة أفراد الأسرة طوال العام.

وأشار المهندس الهويمل إلى أن مهرجان ” شتاء الرياض ” الذي تنطلق فعالياته عند الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء القادم يضم بين جنباته أمسيات للشعر والشيلات، وأركان الحرفيين، وفعاليات الأسر المنتجة، حيث يمثل إحدى الفعاليات المخصصة للشباب والعائلات، واستثمار إجازة منتصف العام الدراسي الأول وإيجاد وجهة ترويحية تحقق رغبات الكثير من الشباب وكذلك العائلات في حضور فعالية كبيرة تحظى بمشاركة كبيرة من شعراء ومنشدين لهم حضورهم وجمهورهم من مختلف أنحاء المملكة.

وأبان المشرف العام على فعاليات مهرجان ” شتاء الرياض ” أنه تم اختيار متنزه الملك سلمان في بنبان الذي يعد أحد أبرز معالم مدينة الرياض البيئية والسياحية ويمتاز بمساحته الكبيرة وتنوع عناصره وتجهيزاته والاستمتاع بما تم توفيره من خدمات وجلسات.

وأشار المشرف العام على مهرجان “شتاء الرياض” أن المهرجان يحظى ببرنامج حافل من الفعاليات المتنوعة خلال الأيام الأربعة، حيث يحمل في طياته الكثير من الأهداف التي تتماشى مع تطلعات الوطن وحبه وخدمته، وسعينا الجاد في هذا المهرجان إلى دعم برنامج الأسر المنتجة عبر مشاركة أكثر من ٨٠ أسرة منتجة، تقدم العديد من المشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية، كما يسعد المهرجان بتقديم نخبة من الشعراء والمنشدين في المملكة وتقديمهم لجمهورهم الغالي من مدينة الرياض وزوارها.

وشدد المهندس الهويمل على أن أمانة منطقة الرياض حرصت على أن تقدم المفردة التي تحمل الأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة ونبذ التعصب عبر قصائد وشيلات وأهازيج يشارك فيها مبدعون من كافة أنحاء الوطن الغالي أبدوا سعادتهم في المشاركة ورد بعض الجميل لوطننا الغالي على نفوسنا جميعا، لافتا إلى أن مشاركة شعراء ومنشدين من كافة أنحاء المملكة دلالة على الاجتماع والوفاء للوطن الغالي على نفوسنا جميعا، داعيا في الوقت نفسه سكان وزوار العاصمة الرياض للحضور والاستمتاع بفعاليات المهرجان والدخول بالمجان.