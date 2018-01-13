مقتل 90 عنصرًا من مليشيا الحوثي في غارات للتحالف بالبيضاء اليمنية

فهمي محمد(صدى):

قتل أكثر من 90 عنصرا من مليشيا الحوثي الإنقلابية ومن بين القتلى القيادي الحوثي أحمد سيف الذهب، كما أصيب العشرات في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على معسكر تدريبي في محافظة البيضاء.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في المحافظة، إن طيران التحالف شن أكثر من 7 غارات على معسكر القصير المطل على مدينة رداع والمعسكر التدريبي للمليشيات بأحد المناطق الواقعة بين منطقتي قرن الأسد و ريام بمديرية العرش.

من جهة ثانية، أفشلت المقاومة في ذات المحافظة، محاولة للمليشيا استحداث مواقع بوادي ذي جيشان بمنطقة الزوب، وقال مصدر ميداني إن المقاومة في جبهة قيفة أفشلت محاولة المليشيا وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفها إثر معارك بين الجانبين ، مفيداً أن المليشيا لجأت عبر هزيمتها إلى قصف التجمعات السكنية في قرى ومناطق الزوب بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقعها بجبل جميده و حمام ذراع و السبله .