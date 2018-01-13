بالصور.. مهرجان العسل الأول بمحايل يواصل فعالياته

أبها(صدى):

يواصل مهرجان العسل الأول المقام بخيمة العسل بمحافظة محايل عسير ولليوم الرابع على التوالي فعالياته ، حيث شارك ضمن فعاليات المهرجان 22من مربي النحل ومنتجي العسل من داخل المحافظة وخارجها .

وأوضح المشرف على مهرجان العسل الأول علي بن صمان أن سوق العسل بمحايل الشعبي يبيع كميات كبيرة من العسل سنويا، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية إلى تبني فكرة المهرجان الذي شهد منذ انطلاقته الأولى لهذا العام حركة شرائية كبيرة من الزوار. وأفاد أن اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة تطبق معايير جودة العسل بشكل يومي . حيث تخضع أصناف العسل المعروض داخل خيمة العسل مع التركيز على الجودة والضمان في صالة المعرض حيث لم نتلق أي ملاحظة على ما تم بيعه داخل الصالة والزام الباعة باستكر المعلومات لأي ملاحظة .

وأشار إلى أنه تم انشاء صالة تستوعب أكثر من 22عارضا مجهزة بالكامل وموقع خاص للمزاد العلني، إضافة إلى أركان اخرى لمعارض الجهات الحكومية ومنها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير وجمعية النحالين بأبها، منوها بالمنتج الذي يعد من المنتجات الأساسية التي تشتهر بها منطقة عسير، ومحايل بشكل خاص .

يذكر أن مهرجان العسل الأول يحظى برعاية ومتابعة سمو أمير منطقة عسير، الذي دشنه الأربعاء الماضي .