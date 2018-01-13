بالصور.. الأميرة ريما بنت بندر تتواجد في لقاء الهلال والاتحاد

ماجد محمد تصوير: محمد السعران(صدى):

حرصت الأميرة ريما بنت بندر وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، على حضور مباراة لهلال والاتحاد في استاد الملك فهد الدولي بالرياض؛ ضمن الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورصدت عدسة ” صدى ” ، الأميرة ريما بنت بندر جالسه بين الجماهير المشجعة في المدرجات المخصصة للعائلات.

ويذكر أن الهلال يدخل المباراة متربعاً على قمة الدوري برصيد 35 نقطة، من 10 انتصارات، و5 تعادلات وخسارة وحيدة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس حتى الآن برصيد 23 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، و5 تعادلات، وخسار مثلها.