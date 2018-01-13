” حسام غالي ” يوفق أوضاعه مع النصر

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، أن وكيل اللاعبين المصري نادر شوقي وكيل أعمال محترف الفريق الأول بنادي النصر حسام غالي تواجد بالرياض في اليومين الماضيين وعقد اجتماعات مع إدارة نادي النصر وتباحث معهم عن عدة أمور تخص وضع موكله مع الفريق كان أبرزها الجوانب المالية والرواتب المتأخرة له لدى النصراويين.

وأكدت المصادر أن هناك توافقًا بين الجانبين بعد هذه الاجتماعات، حيث سارت بسلاسة كون اللاعب مرتاح بالنادي، ولكن حضور وكيله جاء كعمل احترافي لحفظ حقوق موكله غالي الذي يعيش استقرارا فنيا مع الفريق العاصمي في ظل لعبه بشكل أساسي بالمباريات مع مدرب الفريق الحالي الأرجنتيني جوستافو كونتيروس.