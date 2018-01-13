امتلأ مقاعد العائلات قبل لقاء الهلال والاتحاد بدوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

امتلأت المقاعد المخصصة للعائلات في استاد الملك فهد الدولي بالرياض والمقدرة بـ 7500 مقعد قبل انطلاق مواجهة الهلال والاتحاد؛ ضمن الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويذكر أن الهلال يدخل المباراة متربعاً على قمة الدوري برصيد 35 نقطة، من 10 انتصارات، و5 تعادلات وخسارة وحيدة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس حتى الآن برصيد 23 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، و5 تعادلات، وخسار مثلها.