‏تخريج 16 حافظة من معهد إعداد المعلمات في بني عيسى بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

خرجت جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة أمس ١٦ حافظة من معهد إتقان لإعداد معلمات القرآن الكريم بمركز بني عيسى التابع لمحافظة القنفذة بحضور رئيس مركز ثلاثاء بني عيسى عبدالله الحسني ورئيس جمعية سمو أحمد الجعفري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية.

وتهدف الجمعية للاستفادة من الخريجات في تعليم كتاب الله الكريم من خلال الدور النسائية والمعاهد القرآنية التي تتبع إدارة الجمعية بالمحافظة والمراكز والقرى التابع لها، حيث تشرف الجمعية على ثلاثة معاهد قرآنية تضم 260 طالبة، تخرج سنوياً ما يقارب 70 حافظة لكتاب الله تعالى .