الهلال الأحمر ينقذ العديد من المصابين إثر حريق بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الاحمر بمحافظة الطائف اليوم السبت، بلاغًا يقتضي بوجود حالة حريق وذلك في فيصلية الحوية مما خلف وراءه عددًا من الاصابات .

واوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الاحمر بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه فرقها الإسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري للموقع.

وقال المتحدث : عند وصول الفرق تم تمركز الفرق الإسعافية لحين انتهاء فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق وتخليص الحالات من الاختناق وتسليمها لفرق الاسعاف للتعامل معها ، حيث وجد بالموقع سبع اصابات نتيجة اختناق من اثر الحريق فيما تم التعامل مع الحالات وعلاج خمس حالات بالموقع لرجل وخادمة وثلاثة اطفال فيما نقلت امرأتين لمستشفى الملك فيصل بالطائف لاستكمال العلاج واللاتي اصبن باصابتي مستقرة نتيجة الاختناق .