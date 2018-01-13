بالصور.. فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينفذ دورة للمؤذنين والخطباء

تركي السالم(صدى):

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان دورة للأئمة والمؤذنين والخطباء، بعنوان ” صوتيات المساجد بين الواقع والمأمول ” .

وشارك الحضور مساعد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة للشؤون الهندسية المهندس محمد بن عبد السلام عاشور، وذلك بقاعة المحاضرات بالخيمة الدعوية بالقرية التراثية في مهرجان جازان الشتوي العاشر ” جازان الفل .. مشتى الكل ” في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

وتضمنت الدورة التي استهدفت الأئمة والخطباء والمؤذنين بجوامع ومساجد المنطقة العديد من المحاور التي تبرز أهميتها لكل منسوبي المساجد وأهمية الصوتيات للمساجد وسكان الحي في الإعلام بأوقات الصلاة وطرق التعامل الصحيح معها من قبل الأئمة والمؤذنين فيما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.