المنتخب السعودي الأول لكرة اليد يغادر إلى كوريا الجنوبية

نواف السالم(صدى):

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول ، للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية الثامنة عشرة التي ستقام خلال الفترة من 18 حتى 28 يناير الجاري، والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام عام 2019م في ألمانيا والدنمارك.

وضمت القائمة السعودية المشاركة في البطولة مدير المنتخب محمد القرشي والإداريان مهنا القاموس وياسر القطان والمحلل الفني خالد البريدي ، والمدرب الإسباني باربيتو فرناندو ومساعده الإسباني اورتيجا الخاندرو ومدرب الحراس الصربي ديجان وأخصائي العلاج الطبيعي التونسي أيمن فيصل والدكتور خالد الزاير.

وضمت القائمة 18 لاعباً هم محمد رضي آل سالم – عبد الله مهدي آل عباس – هشام جاسم العبيدي – عبد الله علي الحماد – مهدي رضي ال سالم (النور) نواف ضيف الله المطيري (الوحدة) عبد العزيز رده سعيد (الاهلي) حسن محمد الخضراوي (الخليج) جعفر علي الصفار – احمد علي العبد العلي – حسن عبد الله الجنبي – عباس علي الصفار – عبد الله قاسم الحليلي – عبد الله حسن آل سلام – محمد عبد الكريم آل عباس – حسين علي المحسن (مضر) حسين علي الحنابي – محمد حسين الزاير (الصفا).

ومن المقرر أن يبدأ الأخضر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الصيني الخميس المقبل، ثم نيوزلندا يوم الجمعة، وأخيراً يواجه المنتخب القطري يوم السبت المقبل في ختام الدور التمهيدي .