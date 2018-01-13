نور الشربيني: سعيدة بالفوز بأول بطولة إسكواش للسيدات تقام في المملكة

طلال الغامدي(صدى):

قالت المصرية نور الشربيني، بطلة الإسكواش المصنفة الأولى عالميًا: سعيدة بالفوز بأول بطولة إسكواش للسيدات تقام في المملكة.

ونشرت نور على حسابها الرسمي على موقع ” انستجرام ” صورة لها وهي تتسلم جائزة البطولة، أرفقتها بتعليق وجّهت فيه الشكر للأميرة ريما بنت بندر وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، زياد التركي علة ما بذلوه من جهد لإنجاح هذه البطولة.

وكانت نور الشربيني قد فازت أمس الجمعة، على مواطنتها رنيم الوليلى المصنفة الثانية عالميًا بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية لبطولة المملكة لمحترفات الإسكواش.