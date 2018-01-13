الإعلان عن تشكيلة فريقي الهلال والاتحاد في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

أعلن مدرب نادي الهلال، رامون دياز، مساء اليوم السبت، عن التشكيلة الأساسية وقائمة الاحتياط في مباراة الاتحاد ضمن الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين علي إستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

علي الحبسي ، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، محمد البريك، عبدالله الحافظ، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، ميليسي، سالم الدوسري، عمر خربين، جيلمن ريفاس.

كما أعلن التشيلي لويس سييرا، عن تشكيلة الاتحاد كالتالي:

فواز القرني، عمر المزيعل، زياد الصحفي، أحمد عسيري، عدنان فلاتة، فهد الأنصاري، كارلوس فيلانويفا، عبدالرحمن الغامدي، فهد المولد، محمود كهربا، أحمد العكايشي.

ويذكر أن الهلال يدخل المباراة متربعاً على قمة الدوري برصيد 35 نقطة، من 10 انتصارات، و5 تعادلات وخسارة وحيدة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس حتى الآن برصيد 23 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، و5 تعادلات، وخسار مثلها.