الإسكان: استكمال حجز 3037 وحدة سكنية في 5 محافظات

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الإسكان عن اكتمال حجز 3037 وحدة سكنية من الشقق والفلل في 5 مشروعات أقيمت في: جدة، والقنفذة، والمخواة، وصامطة، وصبيا، وذلك خلال شهر واحد فقط.

واكتملت حجوزات مشروع ” بوابة التحلية ” في جدة للشقق بنسبة 100%، إذ بلغ عدد الوحدات التي تم حجزها 1952 شقة، فيما بلغت الحجوزات في مشروعات إسكان القنفذة 511 وحدة من نوع الفلل، وإسكان المخواة 106 وحدات من نوع الفلل، وإسكان صامطة 230 وحدة من نوع الفلل، وإسكان صبيا 90‎%‎ بحجز 238 فيلا جاهزة.

وتهدف هذه المشروعات التي اتاحتها الوزارة أمام المستفيدين من الدعم السكني في شهر ديسمبر الماضي سواء الفلل الجاهزة أو عبر البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص إلى توفير العديد من الخيارات السكنية المتنوعة امام المستفيدين من الدعم السكني، وضخ المزيد من الخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجهم وتحقق رغباتهم.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسابقاتها التي أعلنت عنها الوزارة في عدد من مدن المملكة، كما أن هناك عدد من المشاريع خلال الفترة الماضية اكتملت حجوزاتها بإجمالي يتجاوز الـ10 آلاف وحدة سكنية، كمشروع شمال الرياض، والدمام وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح.