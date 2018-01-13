جثمان ” صالح ” دفن في إحدى مقابر صنعاء

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، أن مليشيات الحوثي الإيرانية، دفنت جثمان الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في إحدى مقابر العاصمة صنعاء، بحضور ثلاثة من مشايخ منطقة سنحان مسقط رأس صالح، وكبار قيادات نظامه.

وطلبت قيادات حزب المؤتمر، الأسبوع الماضي، من نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، التوسط لدى مليشيات الحوثي الإيرانية من أجل تسليم جثة الرئيس صالح، والإفراج عن أبناء صالح المعتقلين في سجون المليشيا.

وأشارت المصادر إلى أن رد المليشيا لأحد قيادات حزب صالح، أن الجثة تم دفنها، ولم يعد هناك سبب للمطالبة بجثة الرئيس المقتول بأيدي مليشيات إيران الحوثية.