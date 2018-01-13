بالفيديو.. تحدي شد الحبل لـ 3 صيادين مع أسماك قرش

كانبرا(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد وقوع تحدي كبير بين ثلاثة صيادين مع زوج من أسماك القرش الضخمة أثناء الصيد قبالة ساحل جنوب أستراليا.

وأظهر الفيديو لقطات من رحلة الصيد، حيث بدأ أحدهم يراقب أسماك القرش بعدما تواجدت بالقرب من قاربهم، ثم وضع طعما في حبل واستخدمه لبدأ تحدي شد الحبل مع أحد أسماك القرش.

ويمكن رؤية اللعبة تزداد إثارة عندما تناوبت السمكتان على شد الحبل، وانتهى المشهد بأكل الأسماك الطعم، ثم عبرت عن غضبها برش الماء على الصيادين.