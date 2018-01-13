بالصور.. الفيصلي يفوز علي القادسية بثنائية ليصعد للمركز الثالث

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق الفيصلي في الفوز علي القادسية بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

بعد شوط أول سلبي، افتتح الفيصلي التسجيل في الدقيقة الثالثة والسبعين هن طريق هيرفي غاي الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه.

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق أضاف محمد أبو سبعان الهدف الثاني للفيصلي لتنتهي المباراة بفوزه بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز صعد الفيصلي الى المركز الثالث، وأصبح رصيده 29 نقطة في المركز الثالث في حين تجمد رصيد القادسية عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.