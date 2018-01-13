الكشف عن شيفروليه سيلفرادو 4500HD و5500HD في معرض Truck Show

متابعات(صدى):

تستعد شيفروليه للكشف عن سيارتيها سيلفرادو الجديدة كلياً Class 4 و 5 في انديانابوليس في معرض 2018 Truck Show في الفترة من 6 الي 9 مارس المقبل.

وكلتا الشاحنتان سيتوفران بصورة قياسية بمقصورة مزدوجة مع نظام دفع ثنائي ودفع رباعي كذلك بجانب قواعد عجلات متنوعة ونظم GVWRs مختلفة ويتوقع بدء انتاج الشاحنات في نهاية 2018.

وستعتمد الشاحنات على محركات ديزل دوراماكس وناقل حركة أليسون وبما يوفر الراحة بجانب نظم واي فاي OnStar 4G LTE, وقال ايد بيبر نائب رئيس الأساطيل في جنرال موتورز أن سيلفرادو 4500HD/5500HD كلاهما موديلات رائدة من خط الشركة من الشاحنات التجارية التي صممت لتكون الأفضل في المناورة والعملية والرؤية والهدوء والراحة والاقتصادية في استهلاك الوقود.