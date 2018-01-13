بالصور.. فريق دراجي الأسطول الشرقي يصل وادي الدواسر

نواف السالم(صدى):

وصل أمس لمحافظة وادي الدواسر فريق دراجي الأسطول الشرقي، الذي أنطلق الأسبوع الماضي من قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، وكان في استقبالهم المحافظ المكلف الدكتور أحمد بن سعيد العلم.

وأوضح قائد الفريق الملازم أول بحري ناصر بن عبدالله السويداء، أن المسيرة التي تقام بعنوان ” جنودنا في قلوبنا ” ، تهدف إلى رفع الروح المعنوية للمشاركين في الحد الجنوبي، ويبلغ اجمالي مسافتها 1900 كيلومتر، وتنتهي بقيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بالحد.