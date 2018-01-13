” البيئة ” تعلن تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8 في القويعية

حمود العنزي(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جهودها لاحتواء تفشي مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8)، وخلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية تأكد وجود إصابة واحدة في حوش تربية طيور تقليدية بمحافظة القويعية بمنطقة الرياض .

وتتابع الفرق البيطرية الميدانية في محافظات الخرج وحريملاء وضرماء والدوادمي وحوطة بني تميم والأفلاج وثادق والدرعية والقويعية بمنطقة الرياض وبريدة والبكيرية بمنطقة القصيم والأحساء بالمنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة، إجراءات التخلص الصحي الآمن من الطيور في أسواق الطيور وأحواش التربية التقليدية، والمشاريع التي سجلت الإصابة فيها ومحيطها حسب خطة الطوارئ المعدة لمكافحة انتشار المرض بدائرة نصف قطرها 5 كم.

وفي جانب التشخيص المخبري استقبلت مختبرات الوزارة البيطرية حتى هذا اليوم (3117 عينة) لفحصها عن هذا المرض وتم انجازها جميعاً، وجُمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح الوبائي في محيط المناطق المصابة وكذلك غير المصابة لاكتشاف أي بؤر مرضية جديدة بشكل مبكر في مناطق المملكة المختلفة.

وأوضحت الوزارة أنها مستمره حالياً بتطبيق إجرءات منع تنقل الطيور الحية من دون إصدار إذن نقل مسبق، مهيبةً بملاك الطيور وأصحاب المشروعات بالالتزام بقرار الوزارة بمنع التنقل بين المناطق الا بإذن مسبق من الوزارة حسب ما تم الإعلان عنه سابقاً، وسيتم تطبيق ما ورد في المواد (51 ، 52) من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 10/3/1424هـ بحق مخالفي قرار حظر تنقل الطيور الحية.

وبينت الوزارة أن الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ للثروة الحيوانية (8002470000) يعمل على مدار الساعة للإجابة عن الاستفسارات، وتقديم النصائح الارشادية لمربي الطيور بطرق وقايتها من المرض، بالإضافة إلى تلقي بلاغات الاشتباه بالمرض من الأفراد أو المشروعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن عدد البلاغات الواردة إليها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 6 بلاغات تمت مباشرتها جميعاً، في حين بلغ عدد الاستفسارات عن المرض 34 استفساراً، وبذلك يصبح إجمالي البلاغات والاستفسارات 1522 بلاغاً واستفساراً منذ بداية اكتشاف المرض.

وفي جانب التوعية والإرشاد البيطري مازالت الوزارة تواصل جهودها التوعوية عن مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة .