صقور السعودية وفرسان الإمارات يجسدون روح التلاحم في سماء الرياض

عادل الحربي(صدى):

قدم فريق الصقور السعودية عروضهم المميزة وأبدعوا في تشكيل سماء الرياض بأجمل العروض الجوية واللوحات الفنية الجذابة التي تفاعل معها جمهور الملتقى الرابع للطيران العام الذي أقيم في مطار الثمامة بالرياض، وشكلوا مع فريق فرسان الإمارات المشاركين للمرة الأولى بالملتقى عروضاً مبهرةً تزينت بها سماء الرياض بالألوان الخضراء والبيضاء والحمراء.

واستعرض الطيارون مهاراتهم العالية بشكل جماعي وفردي منظم خلال العروض التي قدمها الفريقان على مدى ثلاثة أيام في الملتقى الذي حضره جمهور غفير من كافة فئات المجتمع، حيث جسد الفريقان روح التلاحم بين البلدين الشقيقين.

ويتميز فريق الصقور السعودية بإمكانيات وكفاءات عالية، ويٌشكل من طيارين وفنيين سعوديين مجهزين على أعلى مستوى من التدريب والجهد والاحترافية العالية، ويهدف الصقور من خلال مشاركتهم في العديد من الفعاليات داخل المملكة وخارجها إلى عكس الصورة المشرقة للقوات الجوية السعودية الباسلة خاصةً والقوات المسلحة عامة التي تتميز بكفاءة عالية وجاهزية واستعداد تام.

يذكر أن مشاركة فريق فرسان الإمارات للاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الإماراتية في ملتقى الرابع للطيران العام تعد هي الأولى لهٌ في المملكة، وبدأ فرسان الإمارات أول عروضهم الجوية عام 2011م خلال معرض دبي للطيران، ويتكون الفريق من سرب طائرات يضم سبع طائرات من طراز إرماكي إم بي-339 الإيطالية وسبعة طيارين، والرقم سبعة يدل على عدد الإمارات السبعة التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك الفريق منذ تأسيسه في العديد من الاستعراضات الجوية في عدداً من دول العالم.