بالصور.. أول صالة عرض لجينيسيس في العالم بكوريا الجنوبية

سول(صدى):

إطلاق سيارات جديدة أمر مقعد بما فيه الكفاية، واطلاق علامة جديدة أمر مختلف تماماً، ولكن هيونداي وجدت نفسها بالفعل في مواجهة هذا الأمر بعد أن أطلقت علامتها الفرعية الجديدة جينيسيس، حيث كشفت عن طرازات G90 وG80 وG70 مع التجهيز لاطلاق مزيد من الموديلات الجديدة، ولكنها تحتاج الآن مزيد من صالات العرض لبيع سيارات جينيسيس .

وما ترونه هنا أول صالات عرض جينيسيس والتي سيتم افتتاحها في يونيو المقبل في مقاطعة swanky Gangnam في سيول بكوريا الجنوبية على مساحة تبلغ 14 ألف قدم مربع وتتكون من منشأتين.

ولم يتم الاعتماد على الزجاج في تصنيعها بصورة كاملة حيث قالت هيونداي أنها عمدت للتداخل بين العميل والمنتج من خلال قدرته على رؤية ما يجري لسيارته.

ويتم عرض سيارات العلامة بالفعل في الصالة بجانب شاشات تعرض الألوان وخيارات المقصورة الداخلية ومكان مخصص لاختبارات السيارات ونظام واقع افتراضي لمساعدة السائقين على اختبار 5 طرق لتجربة السيارات في مناطق مختلفة من كوريا بصورة افتراضية تشمل الطرق السريعة والخضراء والطرق القصيرة.

وتوجد اضاءة داخلية في الصالة بصورة مميزة بدلاً من الاضاءة التقليدية مع عطور مميزة تنتشر في صالة العرض.