بالفيديو.. الماء يتحول إلى ثلج بأحد مزارع ” بيشة “

أبها(صدى):

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم السبت، فيديو لتحول الماء في مزرعة عرمان بمدينة بيشة التابعة لمنطقة عسير إلى ثلج، بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى واحد تحت الصفر.

ويذكر أن اليوم هو المرة الخامسة التي تسجل فيها ” بيشة ” أقل درجة حرارة على مستوى المملكة.