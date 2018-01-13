بالفيديو.. الماء يتحول إلى ثلج بأحد مزارع ” بيشة “
تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم السبت، فيديو لتحول الماء في مزرعة عرمان بمدينة بيشة التابعة لمنطقة عسير إلى ثلج، بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى واحد تحت الصفر.
ويذكر أن اليوم هو المرة الخامسة التي تسجل فيها ” بيشة ” أقل درجة حرارة على مستوى المملكة.
#عاجل
#بيشة_أبرد_مدينة_سعودية
ماء تحول إلى ثلج في مزرعة في عرمان في #بيشة صباح اليوم السبت ٤/٢٦ بعدانخفاض درجة الحرارة لدرجة واحدة تحت الصفر pic.twitter.com/lBTmspaUHh
— صحيفة بيشة اليوم (@bishahtoday) January 13, 2018
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