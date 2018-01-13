للحفاظ على القوام أثناء العمل.. عليك بـ 5 خطوات

برلين(صدى):

يواجه العديد من الناس مشكلة الجلوس لساعات طويلة في العمل، وخاصة الاعمال المكتبية، ما يُعرضهم إلى كسب الكثير من الوزن.

ويحتاج هؤلاء إلى طرق عديدة للحفاظ على قوامهم دون زيادة الوزن؛ لذلك ذكر موقع ” فرويندين ” الألماني 5 نصائح تساعد هؤلاء على الحفاظ على قوام رشيق.

وتأتي الحركة في مقدمة هذه النصائح، حيث نصح الموقع بترك كرسي العمل كلما سنحت الفرصة لذلك سواء في التحدث للزملاء أو استخدام السلالم للتنقل.

ويعتبر الأكل الصحي المنتظم، من أهم تلك النصائح التي غالباً ما تجد تهميشاً من الناس نظراً لأنهم عادة ما يأكلون الطعام السريع الفاقد للعناصر الغذائية الصحية ويتسبب في زيادة السعرات الحرارية، لذلك ينبغي تناول فطور صحي ومتوازن قبل الخروج من المنزل.

والنصيحة الثالثة مرتبطة بالثانية، فتحضير وجبة الغداء مسبقاً في المنزل يساعد الأشخاص في الحصول على وجبة مكتملة العناصر الغذائية ولا تكسبهم سعرات حرارية إضافية.

وشرب الماء بكثرة يساعد في التقليل من الإحساس بالجوع، كما أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل وجبة طعام، سواءً كانت دسمة أو خفيفة، تجنب الأشخاص مشكلة الوزن الزائد.

وكانت النصيحة الخامسة، هي تعويض الوجبات الخفيفة غير الصحية بأخرى صحية، فبدلاً من وضع كمية كبيرة من الشوكولا في درج المكتب، يمكن تعويض ذلك بفواكه مجففة مثل الزبيب والجوز.