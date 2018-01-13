غني بالبروتين.. تعرف على القيمة الغذائية للدجاج

نورة الشهري(صدى):

الكثير منا يعشق الدجاج، ويتناوله؛ لكن دون أن نعلم الفائدة الغذائية التي تعود علينا من تناوله.

وترصد ” صدر ” أبرز وأهم فوائد الدجاج التي لا غنى عنها.

يحتوي الدجاج في البداية على عدد من العناصر الهامة للجسم والتي تشمل البروتين، والفيتامينات، بالإضافة إلى الدهون، والمعادن.

تحتوي الدجاجه ” 112 جرامًا ” على نسبة 28 غرام من البروتين، و يتكون بروتين الدجاج من الـ 9 أحماض أمينية الأساسية.

كما يمتاز لحم الدجاج بأنه خالٍ من الكربوهيدرات، وعند تناول لحم الصدر الخالي من الجلد بمقدار96 جراماً تحصل على 143 سعرة حرارية، و3 غرامات من الدهون منها غرام واحد فقط من الدهون الصلبة غير الصحية، بينما يحتوي لحم الفخذ على نسبة دهون أكبر، وعند تناول حصة مقدارها 86 جراماً من لحم فخذ الدجاجة نحصل على 165 سعرة حرارية و8 جرامات من الدهون ويبلغ مقدار الدهون الصلبة فيها غرامين.

وبشأن الفيتامينات فيعتبر الدجاج مصدر جيد للحصول عليها خاثة فيتامين ” ب3 ” و ” ب6 ” ، حيث أنه عند تناول 112 جراماً من الدجاج نحصل على 40 بالمائة من احتياجاتنا اليومية من فيتامين ” ب3 ” ، و16 % من احتياجاتنا اليومية من ” ب6 ” .

وعلى جانب أخر نجد أن الدجاج غني بالفسفور والسيلينيوم، حيث توفر كل 112 جراماً من الدجاج 16 % من احتياجات الجسم اليومية من الفسفور، و30 % من احتياجات الجسم من السيلينيوم.