الهيل لـ ” وزير خارجية قطر ” : آخر من يتحدث عن النخوة هو انتم
علق المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم السبت، على تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حول النخوة والشهامة في عدم تسليم قطر للمطلوبة الإماراتية.
واستنكر ” الهيل ” في تغريدة على ” تويتر ” تحدث ” آل ثاني ” عن النخوة والشهامة في عدم تسليم المطلوبة الإماراتية، متسائلًا ” أين كانت نخوتكم وشهامتكم عندما شردتم مواطنة قطرية في الشارع وما حن عليها إلا بنقالي؟ “.
وقال ” الهيل “: ” عندما تحدث محمد بن عبدالرحمن عن النخوه والشهامة في عدم تسليم المطلوبه الإماراتية .. اين كانت نخوتكم وشهامتكم عندما شردتم مواطنة قطرية في الشارع وماحن عليها إلا بنقالي ؟ فبحكم الله لاتقول الأمير مايدري هي راسلت الأمير شخصيًا وطنش .. لذالك آخر من يتحدث عن النخوه هو انتم !!! “.
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