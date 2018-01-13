الهيل لـ ” وزير خارجية قطر ” : آخر من يتحدث عن النخوة هو انتم

طلال الضوي(صدى):

علق المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم السبت، على تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حول النخوة والشهامة في عدم تسليم قطر للمطلوبة الإماراتية.

واستنكر ” الهيل ” في تغريدة على ” تويتر ” تحدث ” آل ثاني ” عن النخوة والشهامة في عدم تسليم المطلوبة الإماراتية، متسائلًا ” أين كانت نخوتكم وشهامتكم عندما شردتم مواطنة قطرية في الشارع وما حن عليها إلا بنقالي؟ “.

وقال ” الهيل “: ” عندما تحدث محمد بن عبدالرحمن عن النخوه والشهامة في عدم تسليم المطلوبه الإماراتية .. اين كانت نخوتكم وشهامتكم عندما شردتم مواطنة قطرية في الشارع وماحن عليها إلا بنقالي ؟ فبحكم الله لاتقول الأمير مايدري هي راسلت الأمير شخصيًا وطنش .. لذالك آخر من يتحدث عن النخوه هو انتم !!! “.