العمل توضح طريقة تسجيل المتعففين في ” وصال “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عن طريقة تسجيل بيانات المحتاجين المتعففين في خدمة ” وصال ” التي تسعى لتيسير الوصول إليهم عن طريق فاعلي الخير.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التسجيل في ” وصال ” عن طريق الاتصال على رقم 19911، أو إلكترونيًا من خلال الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط التالي هنا ، ثم يتم اختيار خدمة ” وصال “، التي يتم من خلالها تعبئة بيانات المتعفف.

وأضافت أنه بعد هذه الخطوة تتولى الوزارة التأكد من البيانات ودراسة الطلب المقدم، ثتم يتم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي وإلحاق المحتاج بخدمات الضمان الاجتماعي، التي تسهل صووله إلى فاعلي الخير.