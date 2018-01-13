الأمير عبد العزيز بن تركي يحصد المركز الأول في سباق دبي للسيارات

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، عن حصد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المركز الأول في سباق دبي للسيارات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس الإدارة يحقق المركز الأول في سباق “دبي 24 ساعة 2018” للسيارات”.

و من المقرر أن تشهد الرياض، إقامة سباق الأبطال للسيارات، شهر فبراير، والذي سيقام على ملعب الملك فهد الدولي.