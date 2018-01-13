المقاومة الإيرانية تطالب بإحالة جرائم ” الملالي ” لمحكمة الجنايات الدولية

طهران(صدى):

طالبت المقاومة الإيرانية، المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بإحالة ملف جرائم نظام ولا الفقيه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت المقاومة أنه يجب التصدي لانتهكات نظام الملالي اتجاه المتظاهرين الثائرين على سياسياته الإرهابية التي أوصلتهم إلى خط الفقر.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكة فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف 14 كيان وشخصيات إيرانية والتي اشتهدفت رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني بشكل خاص؛ بسبب انتهاك حقوق الإنسان.