السجن 8 سنوات لشاب بريطاني حاول قتل والداه

لندن(صدى):

قضت المحكمة الملكية في برمنجهام، بالسجن ثمانية أعوام على شاب يبلغ 19 عامًا من عمره، بتهمة حيازة مواد متفجرة بنيّة تعريض حياة آخرين للخطر أو التسبب لهم بإصابات بالغة.

وتلقى الشاب طردًا في مايو 2017 كان يظن أن بداخله قنبلة يمكن تفجيرها عن بعد، حيث كان قد طلبها عبر الإنترنت بالإنترنت المظلم، وهو جزء خفي من الشبكة العنكبوتية تجري عبره عمليات غير قانونية.

وأوقفت الشرطة الشاب في نفس الشهر الذي كان ينوي استخدام القنبلة لأن والدته لم تكن موافقة على علاقته مع فتاة.

وتمكنت الشرطة البريطانية من كشف الأمر، فأبدلت القنبلة بأخرى مزيّفة قبل أن تُسلّم إلى عنوان الشاب.