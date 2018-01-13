ميني تقدم النسخ المحسنة الهاتشباك والكونفيرتبل 2019 في ديترويت

لندن(صدى):

كشفت ميني الستار بصورة رسمية عن النسخ المحسنة من سيارتها الهاتشباك بثلاثة وخمسة أبواب بجانب النسخة المكشوفة الكونفيرتبل.

ومن حيث التصميم فالسيارات حصلت علي مصابيح أمامية بتصميم مطور وعجلات ألومنيوم محدثة وشعاري ميني بجانب مصابيح خلفية خاصة وباقة ألوان مطورة تشمل رمادي زمردي معدني وأزرق معدني ستارلايت وبرتقالي سولاريس معدني.

كما يوجد بالسيارة باقة تطعيمات سوداء خارجية بيانو جديدة تحل مكان التطعيمات الكرومية في السيارة مع لمسات سوداء عالية اللمعان. وفي المقصورة يمكن للسائق العثور على عجلة قيادة بثلاثة أذرع مع نظام صوتي قياسي مطور بشاشة ملونة 6.5 بوصة كما زودت السيارة بخيارات للفرش الجلدي بني Malt Chesterfield مع شاشة تعمل باللمس 8.8 بوصة مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية .

كما حصلت نظم MINI Connected على تجهيزات واضافات عديدة تشمل معلومات مرور وقتية وخدمات خاصة أخرى مع معلومات الطقس وأسعار الوقود المحلية. ورغم قلة التغييرات في السيارة في التصميم ولكن الشركة قالت أنها قدمت تغييرات لتكنولوجيا الشاحن التوربيني توين باور ولالكترونيات المحرك وضخ الوقود ومداخل الهواء ونظام التبريد ونظام العادم مع جعل غطاء المحرك من ألياف الكربون المدعمة بالبلاستيك لتقليل الوزن.

وستعرض السيارة الهاتشباك في أوروبا بسبع محركات بقوة تتراوح بين 74 و189 حصان في كوبر S أما ميني المكشوفة فتتوفر بست محركات بقوة تبدأ من 100 حصان بجانب نواقل حركة مانيوال من 6 سرعات وثنائي القابض من 7 سرعات أو 8 سرعات. وستعرض السيارة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات ديتروين وستباع كموديل 2019.