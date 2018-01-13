نيويورك تايمز: ترامب عنصريا ويسيء إلى سمعة أمريكا

واشنطن(صدى):

أعلنت صحيفة ” نيويورك تايمز ” ، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُسيء إلى سمعة أمريكا، واصفه إياه بالعنصرية.

وعلقت الصحيفة على تصريحاته الأخيرة التي وصف خلالها دول أفريقيا بـ ” الحثالة ” ، مؤكده أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل وقبيح من استبعاد المهاجرين على أساس عرقي.

وقالت الصحيفة أن ترامب ليس فقط شخصًا عنصريًا، بل جاهل وغير كفء وغير مرغوب فيه، فضلًا عن أنه كاذب، على حد وصفها.

وكان ترامب أعلن انه سيفعل الشيء الصحيح بشأن قضية الهجرة، متسائلًا ” لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تستقبل الأشخاص من بلدان أفريقيا ” الحثالة ” بدلُا من بلدان الشمال الأوروبي مثل النرويج؟، ثم نشر تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” يطالب فيها ببناء الجدار على طول الحدود المكسيكية.

ونفى بعد الهجوم الحاد عليه إدلائه بهذه التصريحات، فيما أكد السيناتور الديمقراطي ريتشارد دوربين الذي حضر الاجتماع أن الرئيس قام بذلك، وأدلى بالعديد من التصريحات التي تحض على الكراهية، بل وقام بتكرارها مرارًا.