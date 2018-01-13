إعارة لاعب برشلونة إلى نادٍ تركي

ماجد محمد(صدى):

وافق نادي برشلونة الإسباني، على إعارة اللاعب التركي الدولي أردا توران، إلى نادي باشاك شهير التركي، للفترة المتبقية من الموسم الحالي ولمدة موسمين مقبلين.

وقال نادي برشلونة، إن توران لعب موسمين ونصف موسم مع الفريق، بإجمالي 55 مباراة، سجل خلالها 15 هدفاً، وفي هذه الفترة، توج مع الفريق بستة ألقاب.

يذكر أن توران، قد انتقل إلى برشلونة في صيف عام 2015 قادماً من أتلتيكو مدريد، لكنه بدأ المشاركة بقميص الفريق الكاتالوني في يناير 2016 بسبب عقوبة كانت مفروضة عليه من قبل ” فيفا ” .